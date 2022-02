Cerchi o affitti casa? C’è lo sportello (gratuito) Me.Ka

(red.) Cinque punti di ascolto, orientamento e sostegno per dare una risposta alle difficoltà di alloggio e per aiutare coloro che cercano una soluzione abitativa.

Il servizio, completamente gratuito e aperto alla cittadinanza, è organizzato da “Me.Ka – Agenzia per la casa”, che nasce dalla collaborazione fra Comune di Brescia ed Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà.

Presso gli sportelli si possono recare sia le persone in cerca di casa, sia i proprietari di appartamenti eventualmente affittabili. A ogni interlocutore verranno offerti informazioni, sostegno, supporto ed accompagnamento alla soluzione delle problematiche abitative.

Di seguito l’elenco completo: Punto Ascolto Centro c/o Scalabrini Bonomelli SCS Onlus, via dei musei 58/a (mercoledì 11-14, puntoascoltocentro@mekabs.it); Punto Ascolto Nord c/o punto comunità Borgo Trento, via Trento 64/a (martedì 14 –17, puntoascoltonord@mekabs.it; Punto Ascolto Sud c/o punto comunità Don Bosco, via Corsica 249 (venerdì 9-12, puntoascoltosud@mekabs.it); Punto Ascolto Ovest c/o punto comunità Fiumicello, via Milano 56 (venerdì 14- 17, puntoascoltoovest@mekabs.it); Punto Ascolto Est c/o punto comunità San Polo Cimabue, via Cimabue 271 (mercoledì 9-12, puntoascoltoest@mekabs.it ).

Me.Ka promuoverà anche le seguenti azioni: ricerca e reperimento alloggi, forme di garanzia per i proprietari, colloqui individuali con i singoli e i nuclei familiari al fine di valutare i bisogni abitativi e le condizioni specifiche, sostegno alla ricerca di adeguate soluzioni abitative o alloggiative nel mercato privato, attivazione di progetti di autonomia abitativa, osservatorio elaborazione dati. ​