Brescia, bando Duc snobbato dai commercianti

(red.) Solo una decina di domande, di cui tre cassate per inammissibilità. E 153mila euro (su 170mila messi a disposizione dal bando regionale) che restano (come avanzo vincolato) nelle casse della Loggia. Un vero e proprio fallimento il primo bando Duc promosso dal Comune di Brescia a favore delle attività commerciali del centro cittadino e che non ha trovato l’interesse dei negozianti.

Questa somma “avanzata” verrà reimmessa in circolo con un altro bando pubblico, all’interno della variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale dello scorso 31 gennaio, del valore di 540mila euro, comprensivi, appunto, sia del denaro non utilizzato per le vetrine della città sia del fondo di solidarietà per lo sfalcio dell’erba e della cura del verde in città (383mila euro).

In precedenza i bandi emessi dalla Loggia a sostegno delle attività artigianali e commerciali del cuore della Leonessa avevano sempre trovato riscontro, quando erano finalizzati a sostenere le spese per le utenze, ma quest’ultimo, licenziato alla fine del 2020, che contribuiva a sostenere le spese relative ad ammodernamenti e ristrutturazioni, non ha colto il gradimento dei possibili interessati. Complice forse anche l’emergenza sanitaria in corso che ha, di fatto, penalizzato il settore del commercio, i negozianti hanno preferito astenersi. Se non venissero utilizzati, i 153mila euro rimasti dovranno essere restituiti.