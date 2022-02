Brescia, visita a Palazzo Loggia del console generale americano

(red.) Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha ricevuto a palazzo Loggia oggi, 16 febbraio, il Console Generale degli Stati Uniti d’America Robert Needham. Nell’occasione il primo cittadino ha ricordato la grande amicizia che lega i bresciani al popolo americano.

Il Console Needham, insediatosi a Milano il 2 ottobre 2020, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 1991 ed è membro del Senior Foreign Service con il grado di Ministro-Consigliere. Tra il 2017 e il 2019 è stato Direttore Esecutivo del Bureau of European and Eurasian Affairs e del Bureau of International Organization Affairs del Dipartimento di Stato a Washington DC. Ha svolto le proprie mansioni per lungo tempo all’estero e ha avuto incarichi in Polonia, Oman, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Ucraina, nella Missione Diplomatica degli Stati Uniti alle Nazioni Unite a Ginevra, in Belgio e in Afghanistan.

Dopo la visita a palazzo Loggia il sindaco e il console Needham, insieme con la Vicesindaco Laura Castelletti e con la presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli, hanno reso omaggio alla Stele dei Caduti di piazza della Loggia e si sono recati al parco archeologico dove hanno potuto ammirare la statua della Vittoria Alata.