Fantoni e Giori (Lega): “Maggiore controllo nella zona della Foscolo”

(red.) Telecamere di sicurezza nei pressi della scuola media Ugo Foscolo e un potenziamento dell’illuminazione nella zona, al fine di rendere l’area più sicura. È quello che chiede la Lega al Comune di Brescia attraverso una interrogazione che sarà presentata in Consiglio comunale.

“Non si può più tollerare quello che avviene ormai quotidianamente davanti alla scuola. Decine di residenti ed esercenti di via Galilei segnalano da mesi il problema al Comune, ma al momento nulla è stato fatto. C’è stata anche una raccolta firme per chiedere più sicurezza nel quartiere. I residenti vanno ascoltati e i ragazzi che frequentano la scuola vanno tutelati”, hanno dichiarato i consiglieri comunali leghisti Michela Fantoni e Davide Giori.

“In questa zona vengono spesso ritrovate siringhe e rifiuti pericolosi per i ragazzi. Chiediamo al Comune di intervenire immediatamente. Nelle scorse settimane si è verificata anche una aggressione a un commerciante della zona. Le telecamere potrebbero essere un deterrente e anche uno strumento utile per le indagini” aggiungono.

“Nell’ultimo periodo c’è stata una serie preoccupante di fatti di cronaca in città. Il sindaco Del Bono ha tenuto la delega alla sicurezza, ma è chiaro che serve un assessorato specifico per risolvere i problemi nei quartieri” concludono Fantoni e Giori.