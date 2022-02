Chiesanuova, giovedì (on line) il Consiglio di quartiere

(red.) Giovedì 17 febbraio alle 20.30, in videoconferenza, si tiene la prossima seduta del Consiglio del Quartiere Chiesanuova di Brescia.

All’ordine del giorno l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e degli obiettivi per l’anno 2022/2023, la definizione della modalità di realizzazione di iniziative per l’8 marzo e la proposta di giornate a tema a cui dedicare spunti di riflessione con materiale letterario e fotografico. Saranno inoltre definite le modalità di organizzazione di incontri con associazioni, enti e commercianti, si parlerà della sottoscrizione del documento proposto durante l’incontro della Consulta per l’ambiente per l’osservatorio Caffaro e dell’incontro con l’assessorato alla Mobilità per la realizzazione del tram. Si discuterà infine della proposta di realizzazione del Parco Regionale delle Colline e dell’Agro-Fluviale di Brescia, della preparazione di una presentazione del quartiere e della stesura di un documento, per il settore Partecipazione, sulla modalità di comunicazione degli assessorati con il consiglio di quartiere. Le persone interessate a partecipare dovranno fare richiesta scrivendo all’indirizzo cdqchiesanuova@comune.brescia.it