Amministrative, Rolfi è il candidato del centrodestra?

(red.) Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, è il candidato più probabile che il centrodestra presenterà alle prossime amministrative di Brescia del 2024.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che il nome dell’ex vicesindaco leghista nell’amministrazione Paroli sia l’unico “spendibile” per la coalizione alle prossime amministrative.

E il centrosinistra? Nessun nominativo, o meglio, tanti, senza tuttavia che, su questi, vi sia ancora una convergenza di preferenze. Per ora le voci che si rincorrono danno per favoriti Alfredo Bazoli, Laura Castelletti e Federico Manzoni.

Del resto Rolfi non ha mai nascosto un suo interesse ad un rientro in terra bresciana, tuttavia il suo sì sarebbe vincolato ad un eventuale ritorno in Regione se le amministrative non andassero come sperato. In attesa di una ufficializzazione da parte della coalizione, Rolfi sta intensificando i suoi impegni nel bresciano, segnale che l’interesse c’è e l’imprimatur alla candidatura pure.