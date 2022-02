Sindrome di Angelman, La Loggia si colora di blu

(red.) Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio palazzo Loggia a Brescia verrà illuminato di blu in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Angelman (SA), una malattia genetica rara, dovuta ad un’anomalia del cromosoma 15 e considerata il disordine neurologico con le più elevate potenzialità per una cura definitiva.

La Sindrome di Angelman colpisce una persona su 15mila, circa mezzo milione di persone in tutto il mondo. I bambini e gli adulti con SA presentano in genere difficoltà di equilibrio e motorie, soffrendo inoltre di attacchi epilettici debilitanti. Alcuni non camminano mai, la maggior parte non parla. I disturbi del ciclo del sonno possono inoltre rappresentare un grave problema sia per il soggetto affetto, sia per la famiglia. Le persone con SA richiedono cure continue e non sono in grado di vivere in modo autonomo.

Le iniziative di sensibilizzazione riguardo a questa patologia sono promosse, nel nostro paese, da Fast Italia Onlus, associazione nata da un gruppo di famiglie con bambini affetti da SA che ha sede a Milano e che ha una sede operativa anche in provincia di Brescia, a San Zeno Naviglio.

Fast Italia Onlus è impegnata a sostenere la ricerca scientifica sulla Sindrome di Angelman,insieme con Fast Usa (Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics).