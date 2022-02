Alla Tovini le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi

(red.) Si sono tenute venerdì 11 febbraio alle 9, alla Scuola Tovini – Verrocchio (Istituto Comprensivo Est 1 di via del Verrocchio 328), le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi. All’iniziativa erano presenti il presidente del Consiglio comunale di Brescia, Roberto Cammarata, il dirigente scolastico Gaetano Greco e l’insegnante Antonella Calabrò, referente del progetto.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi rappresenta il luogo dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città, riunendosi per esprimere le loro opinioni, per confrontare le idee e per discutere liberamente nel rispetto delle regole. Il Consiglio coinvolge i ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado di Brescia. L’esperienza è condotta sotto la regìa dell’Amministrazione comunale e delle scuole del territorio.