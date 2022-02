In Loggia l’ingegnere della maschera da sub anti Covid

(red.) Il Sindaco Emilio Del Bono ha incontrato a palazzo Loggia, giovedì 10 febbraio, Cristian Fracassi, l’ingegnere bresciano che ha trasformato una maschera da sub in un respiratore, preziosissimo nei giorni più duri della pandemia a marzo e aprile 2020.

Quando infuriava il contagio da Covid 19 e mancavano i caschi per l’ossigeno, l’ingegner Fracassi, insieme con il team della sua azienda Isinnova, ha ideato e prodotto con una stampante 3D valvole capaci di collegare comuni maschere da snorkeling con le bombole, indispensabili per salvare la vita alle persone ammalate, con i polmoni ormai fortemente danneggiati.

Oltre al primo cittadino e all’ingegnere bresciano erano presenti all’incontro Giorgio Lamberti, presidente del Gruppo Sportivo San Filippo, e Luca Bocchi, amministratore delegato del gruppo Azimut.