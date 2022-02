Fondazione Eulo, new entry nel Cda e nel Collegio dei revisori dei conti

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato Paolo Vitale in seno al consiglio di amministrazione e Giovanni Mostarda (membro effettivo) ed Elisabetta Migliorati (membro supplente) in seno al Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Eulo.

“Si tratta”, ha spiegato il primo cittadino, “di professionisti che daranno un valido contributo alla realtà nella quale andranno a operare”.

Paolo Vitale è nato a Brescia nel 1957 e si è laureato in Scienze Biologiche all’Università degli studi di Milano. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia (classe di concorso 60/A) per le scuole secondarie di secondo grado e ha partecipato a corsi internazionali di aggiornamento in ambito didattico-scientifico.

Dal 1983 è docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia al liceo scientifico statale “Copernico” di Brescia e mobility manager dell’istituto.

Dal 1998 è editorialista e pubblicista in ambito naturalistico, divulgativo e tecnico oltre che consulente per la realizzazione di testi e manuali ad uso degli istituti superiori.

Dal 1998 al 2002, con incarico professionale, ha collaborato alla stesura del progetto per il Parco delle Colline di Brescia, per lo studio degli interventi e la realizzazione di itinerari nel verde all’interno del parco stesso.

Dal 1999 al 2019 è stato componente della Commissione Edilizia e poi Paesaggio, in qualità di esperto ambientale, per il Comune di Roè Volciano. Dal 2006 al 2008 e dal 2014 al 2021 è stato consigliere comunale per il Comune di Brescia e membro delle Commissioni Urbanistica e del Paesaggio, in qualità di esperto ambientale. È stato tutor per studenti del corso di specializzazione post laurea e SILSIS dell’Università Statale degli studi di Milano e dal 2019, per Loescher Editore, è formatore nell’ambito di corsi per insegnanti riconosciuti dal Miur e autore di webinar in ambito scientifico e naturalistico.

Giovanni Mostarda è nato a Brescia nel 1967 e si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Brescia, con una tesi di laurea in Matematica Finanziaria. Ha conseguito l’abilitazione professionale ed è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e al Registro dei Revisori Legali.

Dal 1991 al 1993 è stato impiegato in una società di consulenza aziendale e di revisione contabile e dal 1994 al 2004 è stato direttore di amministrazione e finanza di aziende metalmeccaniche di medie e rilevanti dimensioni.

Dal 2004 esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale.

Per conto del Tribunale di Brescia ha svolto incarichi come curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, amministratore giudiziale di società nell’ambito di procedimenti penali e di consulenza societaria d’impresa, tributaria, e di controllo di gestione presso medie aziende, cooperative, consorzi e fondazioni, oltre ad essere stato sindaco e revisore legale di società di capitali e fondazioni.

Elisabetta Migliorati è nata a Brescia nel 1960. Esercita la professione di ragioniere commercialista dal 1990 ed è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e al Registro dei Revisori Legali.

Dal 1991 è stata Revisore unico dei conti in numerosi Enti Locali e, dal 1997, è stata componente e presidente del collegio dei revisori di enti locali e dell’ISU dell’Università Statale di Brescia.

Ha svolto l’incarico di membro effettivo del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Maria Rosa Cremonesi e della Fondazione LuigiMicheletti e ha svolto la funzione di componente effettivo in seno al collegio sindacale di “Cogeme spa” e “Elettrica spa”, società a partecipazione pubblica.

È stata consigliere e tesoriere dell’Ordine dei Commercialisti fino al 2016. Attualmente svolge incarichi professionali, a carattere pubblico, come revisore unico e membro del collegio dei revisori di enti locali e come sindaco e revisore in diverse società di capitali.