Brescia, dal mese di febbraio la residenza si cambia on line

(red.) Dal mese di febbraio per 31 comuni italiani, tra cui Brescia, è attivo il servizio per il cambio online di residenza o di dimora sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Grazie all’ingresso di tutti i comuni italiani all’interno dell’Anagrafe Nazionale, processo avviatosi negli scorsi anni e conclusosi nello scorso mese di gennaio, i dati di 67 milioni di cittadini fanno ora parte di una banca dati unica, sicura e digitale.

La nuova modalità consente ai cittadini di effettuare le dichiarazioni anagrafiche online per il cambio di residenza sia nel caso di trasferimento da tutti i Comuni italiani verso uno dei 31 comuni pilota sia all’interno di uno dei 31 comuni pilota.

È possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino.

La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile ai siti www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it.

Per informazioni https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/anagrafe-digitale-al-via-il-cambio-di-residenza-online/

