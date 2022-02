Brescia, sì a maggioranza al bilancio di previsione 2022-2024

(red.) Sono servite più di cinque ore di dibattito al consiglio comunale di Brescia per approvare con 17 voti a favore e cinque contrari (no di Lega e Forza Italia, fuori dall’aula gli esponenti di Fratelli d’Italia) il bilancio di previsione 2022-2024 di Palazzo Loggia.

Sono prevista entrate correnti nel 2022 per 309,3 milioni di euro, di cui 146 milioni dai tributi (77,4 dall’Imu e 34,5 dalla tassa sui rifiuti Tari), 30,4 milioni dai trasferimenti dallo Stato e 133 milioni da entrate extratributarie (di cui 68 milioni dai dividendi delle partecipate, tra cui spicca A2A con 64,2). Con le entrate finali a quota 426 milioni.