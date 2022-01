Riaprono le iscrizioni all’Albo dei fornitori del comune di Brescia

(red.) Dal 31 gennaio al 19 febbraio 2022 sarà nuovamente possibile presentare la richiesta di iscrizione all’Elenco degli Operatori economici del Comune di Brescia (Albo Fornitori), istituito il 1 aprile 2019 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016.

Per potersi iscrivere occorrerà possedere i requisiti previsti dalle “Disposizioni per l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Brescia” reperibili sul sito istituzionale del Comune di Brescia collegandosi all’indirizzo:

https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp.

Gli operatori economici interessati, qualora non siano già in possesso delle credenziali di accesso al Portale Infogare, dovranno prima registrarsi all’area riservata che il Comune di Brescia ha attivato (la stessa utilizzata per aderire alle procedure telematiche di gara) e poi compilare l’apposita domanda inviandola esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.

Gli elenchi aggiornati potranno essere utilizzati per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, avviate dal Comune.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella di posta elettronica: elenco-operatori@comune.brescia.it

Sarà inoltre possibile contattare il numero telefonico 0302977528 lunedì e martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30; mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30.