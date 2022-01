Giornata della Memoria, consegnate le “Medaglie d’onore”

(red.) Si è svolta giovedì 27 gennaio, in palazzo Loggia a Brescia, in occasione del Giorno della Memoria, la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari delle persone internate o deportate nei lager nazisti e destinate al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Le onorificenze sono state consegnate dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono a Stefano Maifredi, nipote di Vittorio Maifredi e di Virgilio Chiscuzzu, e a Bettina Nodari, figlia di Leone Nodari.