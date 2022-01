Comune di Brescia, bando per 12 posti di istruttore tecnico

Il Comune di Brescia ha indetto un bando di concorso per esami per procedere all’assunzione di 12 posti nel profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico (cat. D), a tempo determinato tramite contratto di formazione e lavoro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, corredate della documentazione richiesta, entro lunedì 28 febbraio 2022 esclusivamente tramite procedura telematica accessibile collegandosi e registrandosi all’indirizzo internet https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web dedicata: https://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/Concorsi/Pagine/Istruttore-Direttivo-Tecnico-CFL.aspx