Giornata dell’avvocato minacciato, “Diritto difesa è fondamentale”

(red.) In occasione della Giornata Internazionale dell’avvocato minacciato che si terrà il prossimo lunedì 24 gennaio, il Presidente del Consiglio Comunale di Brescia, Roberto Cammarata, ha incontrato gli avvocati Federico Lepinic, in rappresentanza della Camera Penale di Brescia, e Alessandro Magoni, in rappresentanza del consiglio dell’ordine degli Avvocati di Brescia, impegnati nella campagna di sensibilizzazione riguardo alla tutela degli avvocati in pericolo a causa dell’esercizio della propria professione.

Insieme in Piazza della Loggia, hanno mostrato uno striscione dedicato alla Giornata Internazionale dell’avvocato minacciato che ricorda, tra l’altro, il caso del bielorusso Maksim Znak.

Avvocato e professore universitario, Znak è detenuto dal 9 settembre 2020 dopo essere stato prelevato dal proprio studio da un gruppo di uomini in borghese incappucciati. Il 6 settembre 2021 il tribunale regionale di Minsk ha pronunciato una sentenza di condanna a dieci anni di reclusione riconoscendolo responsabile di reati di matrice politica in ragione dell’ausilio fornito ad esponenti dell’opposizione all’attuale governo.

La Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo è stata istituita nel 2009 per dare risalto alle vicissitudini e all’inaccettabile trattamento riservato in più parti del mondo agli avvocati professionisti, impegnati nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

“Il diritto alla difesa – ha dichiarato il presidente Cammarata – è un diritto fondamentale che trova il suo corrispettivo nel diritto ad esercitare liberamente la professione di avvocato. Senza di essi non esiste democrazia. Il Comune di Brescia è particolarmente attento alla tutela dei diritti politici ed è grato alla Camera Penale e all’Ordine degli Avvocati di Brescia per questa importante iniziativa” ha concluso Cammarata.