Comune di Brescia, “le guide multilingue spingono la differenziata al 72%”

(red.) Nel 2015 la raccolta differenziata, nel Comune di Brescia, si attestava al 38%. Nel triennio 2016-2018, con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani, Brescia ha migliorato significativamente la percentuale di raccolta differenziata fino a superare il 72%. L’impegno della città al miglioramento continua ancora oggi.

Per migliorare ulteriormente la performance è stata predisposta una “guida alla raccolta differenziata multilingue” con tutte le informazioni utili per un corretto smaltimento dei rifiuti. La guida è stata realizzata, oltre che in lingua italiana, anche in inglese, francese, cinese e ucraino. È uno strumento che viene riproposto rinnovato nella veste e nei contenuti e che segue la prima edizione realizzata al tempo dell’avvio del nuovo sistema: l’obiettivo è quello di dare ulteriore e definitivo slancio ai risultati della raccolta differenziata, ad oggi molto confortanti, e di fornire un utile vademecum alla cittadinanza, che sin qui ha dimostrato un diffusa e fattiva collaborazione. La nuova guida adotta un approccio prevalentemente grafico, con testi molto semplici, anche al fine di agevolarne la traduzione in più lingue.

La presenza a Brescia di circa 39mila cittadini stranieri ha reso opportuna la realizzazione di un opuscolo a loro specificamente dedicato per coinvolgerli maggiormente e ingaggiarli nell’adozione di pratiche virtuose nella gestione quotidiana dei rifiuti prodotti in ambito domestico e non domestico.

L’opuscolo, nonostante le necessità di sintesi citate in precedenza, contiene informazioni su tutti i principali servizi di interesse dei cittadini stranieri (calendario di raccolta nelle diverse zone, ubicazione e orari dei Centri di Raccolta, servizio Ecocar, ingombranti a domicilio e i servizi per le utenze non domestiche). Inoltre, per tutti gli eventuali approfondimenti sono disponibili il numero verde (800 437678), la app PULIamo e il sito apricaspa.it, sul quale è presente anche una sezione specifica in inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo, ucraino, rumeno, cingalese.