Brescia, il sindaco Del Bono saluta e ringrazia il prefetto Attilio Visconti

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha incontrato a palazzo Loggia oggi, lunedì 17 gennaio, il dott. Attilio Visconti. Prefetto di Brescia dal marzo 2019, il dottor Visconti lascerà la nostra città per ricoprire il medesimo incarico alla Prefettura di Bologna. Nell’occasione, il sindaco lo ha ringraziato, a nome di tutta la città, per il prezioso servizio svolto nel nostro territorio, in particolare nei momenti più difficili della crisi sanitaria, e per la proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il primo cittadino ha infine espresso i migliori auguri a Visconti per il prestigioso incarico che rivestirà nel capoluogo emiliano.