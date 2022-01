Viale Venezia, il comune vende l’immobile dell’ex farmacia

(red.) È stato pubblicato un bando per la vendita dell’immobile comunale di viale Venezia 71/A a Brescia, riguardante i locali dell’ex farmacia. La gara pubblica si terrà il 24 gennaio 2022 alle 10 nella Sala Appalti in via Marconi 12.

L’immobile, che potrà essere destinato a uso commerciale, a pubblico esercizio, ad attività di artigianato di servizio (servizi connessi alla cura della persona) e attività direzionali, ha una superficie di 128,50 metri quadrati e si trova al piano terra di una palazzina di tre piani. L’unita in vendita ha un accesso indipendente e comprende un locale principale soppalcato al piano terra, collegato direttamente al piano interrato dove si trovano altri due ambienti adibiti a deposito e a servizio igienico.

Recentemente l’immobile ha subìto un intervento di riqualificazione energetica che ne ha aumentato il valore. Il prezzo a base d’asta ammonta a 244.150 euro (Iva esclusa) e il deposito cauzionale provvisorio è pari a 12.207,50 euro.

L’asta avverrà tramite offerte verbali in seduta pubblica, secondo il sistema dell’estinzione dei cerini, e verrà effettuata anche in presenza di un’unica offerta valida.

Tutte le informazioni per poter partecipare sono pubblicate sul sito web del Comune di Brescia alla pagina

https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp

Per ricevere chiarimenti e ulteriori informazioni e per poter effettuare un sopralluogo è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.brescia.it oppure ci si può rivolgere al numero di telefono 030.2978434.