San Bartolomeo, “Il centro sportivo opera abbandonata dal Comune”

(red.) «A distanza di un anno dall’inizio dei lavori ( 7 gennaio 2021 ) è ancora tutto fermo al Centro Sportivo di San Bartolomeo».

Lo denunciano i consiglieri di minoranza in Loggia, Paolo Fontana e Paola Vilardi (Forza Italia) che definiscono l’infrastruttura cittadina «un’opera dimenticata da parte dell’amministrazione; dimenticanza che ha creato e crea forti disagi all’intera comunità del Quartiere, alle famiglie che con i loro figli usufruivano dei servizi del Centro Sportivo e danni economici alla società che gestisce il Centro».

«Nonostante la discussione già avvenuta nel Consiglio Comunale del 27 gennaio 2021, in cui erano state date rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale e dall’Assessore Muchetti, ad oggi non si vede nulla di concreto che possa portare celermente a compimento i lavori ridando alla comunità la possibilità di utilizzo del Centro» è l’affondo di Fontana e Vilardi che hanno presentato un’interrogazione a risposta orale al sindaco Emilio Del Bono e al Consiglio comunale sul tema della (mancata) riqualificazione dell’area sportiva e «al fine di avere informazioni riguardo la situazione e soprattutto una data certa per la conclusione dei lavori».

«Nel quartiere- viene sottolineato- è l’unica struttura di “vicinato” a pochi metri dall’Oratorio e dove i ragazzi possono andare in autonomia».

«L’intero quartiere- chiosano i consiglieri di Forza Italia- sta aspettando ormai da troppo tempo la riqualificazione del Centro Sportivo ed è arrivato il momento in cui, alle promesse dell’Amministrazione Comunale, seguano fatti veri e certi».