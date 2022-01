Partecipate del comune di Brescia: le nomine che Del Bono dovrà fare nel 2022

(red.) Ai sensi dell’art. 4 degli “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Brescia presso enti, aziende, istituzioni e società”, approvati con deliberazione consiliare 17/11/2008 n. 200/53878P.G., il sindaco Emilio Del Bono informa che nell’anno 2022 si rende necessario procedere alle nomine e alle designazioni dei propri rappresentanti presso una serie di enti (vedi la tabella). Vi sono posti in alcune fondazioni, nelle farmacie della Farcom, nel consiglio e nel collegio sindacale della Metro; tre membri del consiglio d’amministrazione del Centro teatrale bresciano e due nella deputazione del Teatro Grande.

L’elenco che pubblichiamo riporta, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare e la durata della carica. I soggetti da nominare devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere comunale.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Coordinamento Partecipate all’indirizzo mail coordinamentoaziende@comune.brescia.it o al

recapito telefonico 030- 297.7871.

II presente avviso ed il relativo allegato sono disponibili all’indirizzo: http://www.comune.brescia.it/comune/societaentipartecipati/nominesocietaenti/Pagine/default.aspx