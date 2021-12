Cimitero Vantiniano, blitz natalizio dei genitori dei bimbi non nati

(red.) Continua la polemica tra l’opposizione e la maggioranza di Palazzo Loggia sulle tombe dei bambini non nati, rimosse per ordine dell’amministrazione comunale dal cimitero Vantiniano di Brescia. Si tratta di 2.500 tombe di piccoli mai nati o deceduti durante il parto, che il comune di Brescia ha fatto rimuovere.

Alcuni genitori sostengono che l’operazione si è svolta a loro insaputa, mentre l’assessore responsabile, Valter Muchetti, ribatte che le regole di trasparenza e informazione sono state rispettate con il cartello esposto nel cimitero e gli annunci sul sito del comune.

Nella mattina di questa domenica una delegazione di genitori si è recata nell’area del camposanto dove si trovavano le tombe, per depositare un piccolo albero di Natale: un’operazione di un certo rilievo mediatico, immortalata dai fotografi. L’area era però delimitata da un nastro bicolore che vietava l’accesso e uomini della Digos della questura si trovavano sul posto per avvertire i genitori che se avessero posizionato l’albero valicando la recinzione avrebbero rischiato una denuncia e una multa.

Ma chi ha fatto recintare la zona e come mai qualcuno aveva preventivamente avvisato la polizia del blitz, organizzato teoricamente in maniera riservata? Questo è quello che si sono chiesti i genitori, sostenuti dagli esponenti leghisti Simona Bordonali e Fabio Rolfi e da Paola Vilardi di Forza Italia.