Duc, bando da 136mila euro per i negozi del centro

(red.) Sono 136mila gli euro che il Comune di Brescia ha destinato al Duc, distretto urbano del commercio a favore di micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del centro storico.

Uno stanziamento che, però, diversamente da quanto avvenuto in precedenza, sarà calibrato a misura delle necessità dei singoli esercizi. Ovvero: niente più fondi a pioggia, ma risorse distribuite in modo differente, a seconda delle necessità delle attività commerciali. E ci saranno casi esclusi dal bando.

Il bando, che verrà aperto il prossimo gennaio, è rivolto a Mpmi di commercio, ristorazione, terziario e artigianato che hanno aperto od ampliato l’esercizio dall’aprile scorso, e che intendono farlo entro il gennaio 2022.

Il bando è quindi destinato a garantire un concreto sostengo alle nuove imprese che si insediano nel distretto e si inserisce nel quadro complessivo delle politiche comunali di sostegno alle imprese a seguito della crisi socio-sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19 ed in relazione allo sviluppo attrattivo della Città in ottica di “Brescia – Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023”.

Sono escluse dal bando le imprese che svolgono queste attività primarie: attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (codici ATECO 92.00); gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (codice ATECO 92.00.02); altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (codice ATECO 92.00.09).

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate secondo l’ordine cronologico di ricezione seguendo gli ambiti di priorità di cui sotto e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Ambito di priorità 1 riguarda i sistemi commerciali caratterizzati da un’incidenza di spazi commerciali sfitti maggiore del 25%: il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in spesa corrente) al netto di Iva, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a 5.000 euro per i soggetti beneficiari la cui attività si trova all’interno di questi Sistemi Commerciali: Assi Sud Palestro, Camera di Commercio, Carmine, Cattaneo Trieste Tosio, Dante, Mameli, Martiri della Libertà e Università.

L’Ambito di priorità 2 riguarda invece i sistemi commerciali caratterizzati da un’incidenza di spazi commerciali sfitti minore del 25%. Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in spesa corrente) al netto di Iva, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a 2.000 euro per i soggetti beneficiari la cui attività si trova all’interno di questi Sistemi Commerciali: Arnaldo, Cavour Gramsci Moretto, Corso Magenta, Garibaldi, Palestro-Mercato, Quadrilatero, San Faustino e Stazione.

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

Le spese ammissibili e soglie di ammissibilità concernono quelle sostenute a partire dal 1 aprile 2021, che rientrano nel seguente elenco: spese relative alle utenze attivate a nome della società beneficiaria del contributo e domiciliate presso nuova unità dell’attività economica localizzata all’interno del Duc Brescia; spese per affitto dei locali di nuova unità, con riferimento a contratti regolarmente registrati nelle modalità previste dalla Legge, la cui ubicazione si localizza all’interno del Duc Brescia.

Sono ammissibili le spese al netto di Iva e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’Iva sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. L’investimento minimo ammissibile è di 2.000 euro. Per determinare l’ammissibilità temporale di una spesa verrà data rilevanza alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa.

È consentito il cumulo con altre agevolazioni per medesime spese fino al 100% del valore della spesa sostenuta.