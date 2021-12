Sostegno affitti, pubblicate le graduatorie del comune di Brescia

(red.) Sono state pubblicate le graduatorie delle domande ammesse e di quelle escluse al contributo previsto dal Comune, in sostegno al pagamento dell’affitto, rivolto ai nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da pensione.

Gli elenchi sono disponibili sul sito del Comune di Brescia (sezione servizi/casa-edilizia/contributi e agevolazioni/ Bando per sostenere famiglie in locazione il cui reddito derivi esclusivamente da pensione, che non abbiano uno sfratto in corso) all’indirizzo

https://www.comune.brescia.it/servizi/casa/contributiagevolazioni/Pagine/Bando.aspx

Per tutelare la privacy sarà possibile individuare la propria posizione in graduatoria attraverso il numero della domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Casa del Comune di Brescia (piazzale della Repubblica 1) tramite telefono al numero 030 2977426 oppure via e-mail all’indirizzo servizio.casa@comune.brescia.it