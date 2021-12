Corso Bazoli a Sanpolino: “Da Cominelli risposte evasive e incomplete”

(red.) Il Comitato spontaneo contro le nocività di Sanpolino protesta per le tardive e incomplete risposte dell’amministrazione comunale di Brescia sull’imminente inizio dei lavori per il collegamento di corso Bazoli con via Serenissima. “In seguito alle nostre sollecitazioni all’amministrazione comunale riguardo le mancate risposte alle nostre osservazioni, obiezioni e proposte presentate nel mese di giugno sugli imminenti lavori per il completamento di corso Luigi Bazoli a Sanpolino, in data 12 novembre 2021 abbiamo finalmente ricevuto riscontro da parte dell’assessora Miriam Cominelli. Si tratta di risposte che non ci soddisfano affatto in quanto non tengono conto di buona parte dei nostri suggerimenti”, si legge in un comunicato diffuso alla stampa.

“Infatti alle nostre sei proposte sono state date sollo tre risposte, che oltretutto sono incomplete ed evasive. Ci preme in particolare sottolineare il fatto che il problema dell’attraversamento stradale da parte della piccola fauna viene sottovalutato se non del tutto ignorato e questo nonostante lo stesso comune di Brescia, in altre occasioni, abbia più volte rimarcato la fondamentale importanza del corridoio ecologico rappresentato dal Parco delle Cave”.

“Infine siamo rimasti sorpresi”, si legge nel documento, ” che l’assessora Cominelli abbia inviato la risposta non al mittente (e cioè lo scrivente Comitato spontaneo contro le nocività) ma al Comitato scientifico del Parco delle cave. Sembra quasi che, dopo mesi di assoluto silenzio, la pubblicazione da parte dei mezzi di informazione del nostro comunicato dello scorso mese di ottobre abbia destato dal letargo l’assessora che nella fretta di dare una risposta ha sbagliato il destinatario”.