Brescia, ecco il nuovo volto di Via Veneto

(red.) Via Veneto cambierà volto: entro il prossimo anno la strada cittadina assumerà sia un nuovo aspetto sia una nuova viabilità.

Le tempistiche dettano l’iter di restyling della strada: entro quest’anno sarà completato il progetto di fattibilità tecnico-economica, per passare poi, in primavera, a quello esecutivo e quindi l’inizio dei lavori tra primavera ed inizio estate e, successivamente, la conclusione degli interventi che, nel cronoprogramma della Loggia, dovrebbero terminare entro il 2022. Il tutto per un costo di 3 milioni di euro, uno in più rispetto a quanto precedentemente preventivato.

Il “restauro” di via Veneto è stato illustrato dall’assessore Federico Manzoni durante la seduta delle commissioni viabilità e lavori pubblici in Comune a Brescia. Obiettivo dell’intervento è quello di dare un nuovo volto a quella porzione di città dove, attualmente, si verifica la sosta delle auto lungo i marciapiedi, posteggi che verranno tolti e la cui eliminazione verrà compensata per non danneggiare le attività commerciali presenti. Le modifiche alla viabilità di via Veneto verranno approcciate con un progetto di riqualificazione di tipo partecipativo che coinvolge il consiglio di quartiere di Sant’Eustacchio, il comitato Sant’Eustacchio e l’associazione dei commercianti, artigiani e liberi professionisti.

Cosa prevede il progetto? Allo stato attuale verranno messi in sicurezza gli incroci con l’introduzione di sensi unici nelle vie laterali e realizzati attraversamenti pedonali rialzati.

I parcheggi presenti, 284, di cui 210 irregolari, verranno così suddivisi: 129 in carreggiata ed altri 135 nuovi nelle vie laterali. Verranno rifatti marciapiedi, manto stradale ed incrementati il verde pubblico e i dispositivi di illuminazione pubblica.