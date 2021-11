Sì alla variazione di bilancio: 3,5mln per nuovi investimenti

(red.) Approvata in Consiglio comunale, con 19 sì e 9 astensioni, nella seduta di lunedì 29 novembre, la variazione di bilancio ai conti del Comune di Brescia.

Si tratta di 3.468.000 euro destinati ad investimenti (mentre 30mila euro sono per rimborsi dell’imposta di pubblicità). Minori sono state le entrate dai tributi (-2.176.000 euro), in parte compensate dalle entrate statali per 1,6 milioni. Ridotta la voce “spese correnti”, che si contrae di quasi 6 milioni di euro, la quasi totalità (5,1 mln) per la manutenzione del metrobus.

A far “salire” la spesa sono le voci relative a diritto allo studio, servizi sociali e scuole per l’infanzia paritarie, con l’anticipo di oltre il 50% rispetto all’accordo, in vista di un 2022 che si prospetta incerto.

Al voto per l’approvazione si è astenuta l’opposizione, mentre a sollevare un po’ di polemica i 340mila euro messi a bilancio per la rigenerazione del gasometro di Brescia 2. Un intervento che, secondo i consiglieri d’opposizione poteva essere accantonato a favore di altri più adatti all’evento in programma “Brescia e Bergamo capitali della Cultura”.