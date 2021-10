Brescia, martedì sera a Casazza il consiglio di quartiere

(red.) Martedì 5 ottobre alle 20.30, nel centro socio culturale di via Casazza 46, si terrà la prossima seduta del Consiglio di Quartiere Casazza.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente e le comunicazioni del Presidente in merito al progetto bretella ciclabile del Mella, alle panchine rosse e all’avanzamento delle istanze. Verranno poi presentati gli aggiornamenti dai gruppi tematici relativi alle attività in favore dei giovani (parkour), al progetto “Giustizia Riparativa” e alle attività previste per il 2022. Infine si discuterà della viabilità di via Mainetti. Lo sportello di raccolta delle segnalazioni e suggerimenti sarà attivo dalle ore 20 alle ore 20:30.

La capienza massima della sala è di 25 persone. I partecipanti dovranno consegnare l’autodichiarazione sullo stato di salute e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione.