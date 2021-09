Loggia, 230 mila euro per la riqualificazione di via Gasparo da Salò

(red.) Come concordato con gli esercenti pubblici della zona, dal 4 ottobre riprendono i lavori di riqualificazione di via Gasparo da Salò. Saranno sostituite la pavimentazione in asfalto e la pavimentazione pregiata in cubetti di porfido e sarà effettuata la manutenzione delle lastre in pietra dei marciapiedi. Le attività di cantiere si svolgeranno in due fasi. La prima riguarderà il tratto stradale tra vicolo S. Giuseppe e Rua Confettora e durerà presumibilmente fino alla fine del mese di novembre 2021. La seconda impegnerà la porzione di via Gasparo da Salò compresa tra vicolo S. Giuseppe e corso Mameli. Questa fase inizierà nella primavera 2022, per una durata di circa 40-50 giorni, una volta terminati i lavori di rifacimento dei sottoservizi tecnologici da parte di A2A, in programma per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

L’importo complessivo del progetto esecutivo ammonta a 231mila euro. “I lavori riprendono dopo l’interruzione del periodo estivo, che ha permesso agli operatori commerciali della zona di recuperare parte dei danni economici causati dal Covid”, ha dichiarato l’assessore alla Rigenerazione urbana e al Commercio Valter Muchetti. “Abbiamo condiviso le tempistiche del cantiere con gli operatori economici della zona perché riteniamo che sia fondamentare rigenerare le infrastrutture della città ponendo attenzione alle esigenze del tessuto commerciale urbano”.