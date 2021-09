Premio De Tavonatti, riconoscimento per le azioni buone

(red.) Giovedì 23 settembre, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Città di Brescia – Albino De Tavonatti”, giunto quest’anno alla sua 16esima edizione.

Hanno presenziato il sindaco Emilio Del Bono che ha rivolto un saluto e un applauso all’assessore alle Politiche per la famiglia, la persona e la sanità e all’associazionismo, Marco Fenaroli, assente per gravi motivi di salute.

Istituito per volontà della famiglia De Tavonatti e dell’Amministrazione comunale, il riconoscimento è destinato a persone singole, associazioni e organismi del volontariato che si siano distinti in opere e azioni volte alla cura, all’assistenza ed all’integrazione sociale di persone con disabilità fisiche e mentali.

Il premio De Tavonatti rappresenta l’occasione per ricordare la figura di Albino De Tavonatti, per molti anni amministratore pubblico e animatore di numerose iniziative associative e di solidarietà. Assessore comunale per cinque anni, vicesindaco per undici anni a fianco del sindaco Bruno Boni, De Tavonatti fu anche fondatore e per trent’anni presidente della sezione bresciana dell’Aias, Associazione Italiana Assistenza Spastici. Un impegno, civile e umanitario, che il premio a lui intitolato vuole ora ricordare e, in qualche modo, prolungare.

I vincitori della Vittoria Alata sono l’“Associazione Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi” e la “Fondazione Pio Istituto Pavoni”.

I vincitori del Grosso in Argento sono Gaetano Ciraolo (detto Ciro Corradini), giornalista sportivo, e Angelo Buizza, fondatore dell’associazione “Operazione sorriso”.

I vincitori del premio in denaro sono le associazioni “La giostra a colori”, “Aole”, “Baseball Ciechi” e “Scateniamoci”.