“In cammino per Patrick Zaki”, Laura Castelletti incontra Marino Antonelli

(red.) La vicesindaco Laura Castelletti ha incontrato in piazza Loggia oggi, lunedì 20 settembre, Marino Antonelli, appassionato di trekking che ha intrapreso un cammino per tenere alta l’attenzione riguardo alla vicenda di Patrick Zaki, ingiustamente detenuto nelle carceri egiziane.

Attraverso piste ciclabili e la via Francescana, partendo da Rezzato Antonelli giungerà a Roma il 20 ottobre prossimo, passando per Assisi in concomitanza con la Marcia della Pace e indossando la maglietta della petizione a favore della cittadinanza italiana per Patrick, promossa dalla community di Station to Station (questo il link per firmare la petizione https://www.change.org/p/ministero-degli-affari-esteri-cittadinanza-italiana-a-patrick-zaki).

Percorrendo molti chilometri, Antonelli intende ricordare Zaki che, chiuso in una cella, non può fare più di pochi passi da oltre un anno e mezzo.