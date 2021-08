Cavalieri al merito della Repubblica, “complimenti e grazie ai sanitari del Civile”

(red.) La consigliera comunale di Brescia Donatella Albini, con delega alla Sanità, è intervenuta sui Risultati della cooperazione clinico scientifica della nostra città: “Nella mia qualità di Consigliera comunale delegata dal Sindaco di Brescia alle politiche della sanità”, si legge in una nota, “desidero estendere i più sentiti ringraziamenti, miei e dell’amministrazione comunale, ai medici ed ai ricercatori degli Spedali Civili di Brescia e dell’Università degli Studi di Brescia per l’importante contributo alla ricerca sul Covid-19 condotta in collaborazione con prestigiosi Istituti internazionali.

Grande lavoro professionale ed umano degli operatori e delle operatrici del nostro ospedale. “Tra le nomine dei nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana spiccano i nomi di tanti operatori e operatrici dell’ASST Spedali Civili di Brescia. Desidero estendere a tutti loro le più vive congratulazioni e la profonda gratitudine, mie e dell’Amministrazione comunale”.