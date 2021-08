Brescia-Bergamo 2023, AAA logo cercasi

(red.) Promuovere l’immagine di Brescia e Bergamo, elette capitali della cultura italiana per il 2023. Questo l’obbiettivo del bando pubblico promosso dalle due città, in collaborazione con il Laboratorio ASK dell’Università Bocconi, per la “costruzione di un progetto unitario di iniziative per incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale che sarà presentato al Ministero per la cultura entro il 31 gennaio 2022”.

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge nel luglio 2020, ha conferito alle città di Bergamo e di Brescia il titolo di Capitale italiana della cultura 2023 per promuovere il rilancio socioeconomico e culturale dell’area sovraprovinciale, maggiormente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il titolo “Crescere insieme” si vuole dunque dare la risposta alla crisi pandemica che le due città stanno elaborando come opportunità per proiettare sé stesse oltre l’emergenza, “in una fase di ‘riscatto e rinascita’ “, viene spiegato, “attraverso la valorizzazione e l’incremento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale delle città, nonché delle vocazioni e delle potenzialità dei rispettivi territori e la promozione dell’immagine di Bergamo e Brescia nel contesto nazionale e internazionale”.

Le due città sono quindi alla ricerca di un soggetto che realizzi l’identità visiva che caratterizzerà tutti gli eventi che si svolgeranno nell’ambito del progetto “Capitale della Cultura 2023”.

La procedura prevede un’ indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di un servizio-fornitura relativo all’invenzione del progetto dell’identità visiva e del logotipo dell’evento “Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023”.

A partire dal 20 agosto 2021, sul portale del Comune di Brescia, all’indirizzo www.comune.brescia.it, sarà pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a) della L.120/2020) del servizio-fornitura per la realizzazione dell’immagine coordinata dell’evento denominato “Capitale italiana della cultura 2023”.

L’avviso contiene tutti gli elementi di dettaglio per la presentazione delle proposte progettuali.

Le proposte dovranno pervenire via Pec all’indirizzo: cultura@pec.comune.brescia.it,recando nell’oggetto la dicitura “Affidamento dello sviluppo dell’immagine coordinata di Capitale Italiana della Cultura 2023” e i dati del mittente entro e non oltrele 12 del 20settembre 2021.

Per lo sviluppo progettuale dell’idea e per la successiva realizzazione di tutti i materiali e delle prestazioni richieste le amministrazioni hanno stimato un importo complessivo, forfettario e omnicomprensivo, pari a 40mila euro (Iva esclusa).

“Trattandosi di affidamento diretto previa indagine di mercato mediante presentazione di proposte”, viene spiegato in una nota della Loggia, “il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione delle proposte stesse sulla base degli elaborati previsti nell’avviso, supportato da esperti del settore”.

“La scelta della proposta cui dar seguito mediante affidamento diretto di servizio-fornitura non verrà fatta su base economica ma sulla base dei seguenti criteri di valutazione discrezionale come l’aderenza rispetto all’identità delle Amministrazioni comunali; la riconoscibilità, ossia capacità di identificare con chiarezza l’evento Capitale della Cultura 2023 e di essere facilmente memorizzato; l’ originalità; l’efficacia, garantita anche in contesti e con modalità limitate; la flessibilità, ossia adattabilità in un sistema articolato di applicazioni; i servizi accessori offerti a parità d’importo; i significativi precedenti servizi analoghi svolti e riconoscimenti ricevuti ed il curriculum delle figure professionali che svolgeranno i servizi”.

Infine, viene specificato che “possono partecipare i soggetti in attività da prima del 2017 e che abbiano realizzato, nei tre anni precedenti, lavori di livello nazionale o internazionale”.