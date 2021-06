Brescia, riapre lo storico Caffé della Stampa: si cerca personale

(red.) Non solo una riapertura nel cuore del centro storico di Brescia dopo la chiusura dalla fine dello scorso anno, ma anche una possibilità di lavoro all’ombra della Loggia. Nei giorni precedenti a lunedì 14 giugno l’assessore comunale al Commercio Valter Muchetti ha consegnato al consorzio milanese Café Solaris le chiavi dello storico Caffé della Stampa, di proprietà comunale, che potrà riaprire i battenti. L’obiettivo è di consentire di riaprire dalla fine dell’estate, dopo che saranno rinnovati gli spazi e anche l’arredamento da parte del nuovo gestore.

Proprio Café Solaris aveva partecipato a un bando lanciato alla fine di febbraio e che si è aggiudicato. Il presidente del consorzio nuovo gestore, Riccardo Tavazzi, ha sottolineato come si punterà sulla caffetteria con pasticceria artigianale bresciana, pranzo e aperitivi. In più, saranno proposti vari appuntamenti tra presentazione di libri, musica e mostre. E come detto, sarà anche una possibilità di lavoro visto che il locale cerca circa venti dipendenti.