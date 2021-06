Baby gang, “la gestione a Brescia è sfuggita di mano: si intervenga”

(red.) “La città di Brescia è sempre più teatro di criminalità e terra di conquista delle baby gang. Serve un intervento deciso perché la gestione è sfuggita di mano e non possiamo limitarci a giustificare tutto come la conseguenza sociale del lockdown e della Dad. Stiamo parlando di furti, risse, intimidazioni, spaccio di droga, fino ad arrivare a episodi ben più gravi come l’accoltellamento di alcuni giorni fa. Le notizie di stampa tracciano un quadro ben preciso, con vere e proprie bande, spesso di immigrati, che si stanno impossessando dei quartieri e che in questa fase post lockdown si stanno riscoprendo particolarmente attive. Dal sindaco, solitamente molto loquace con i giornalisti, non abbiamo sentito una proposta, una idea, una azione da mettere in campo”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali della Lega di Brescia. “Brescia più di altre città soffre il tema della mancata integrazione degli immigrati di seconda e terza generazione. La strategia delle porte aperte e della Brescia multiculturale sta portando a questa situazione”, aggiungono.

“Brescia deve diventare una città sempre più attrattiva e turistica; nel 2023 sarà anche capitale italiana della cultura. Invece oggi è solo capitale delle baby gang. È chiaro che non può presentarsi così agli occhi dell’Italia e del mondo. Del Bono si svegli dal sonno delle idee, elabori proposte e porti il tema all’attenzione nazionale, chiedendo al Viminale di garantire uomini e risorse da dedicare alla prevenzione. I bresciani non possono aver paura di vivere la propria città” concludono gli esponenti della Lega.