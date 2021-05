Brescia, Omb International ora è un ricordo. In sede arriva la Mille Miglia

(red.) Quella di ieri, lunedì 24 maggio, a Brescia è stata la giornata anche per parlare dell’ex Omb International. Proprio ieri, infatti, si è svolta una seduta del Consiglio comunale che, oltre a dare il via libera al Paesc per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, si è occupato anche dell’ex azienda che non aveva mancato di provocare polemiche e dissidi politici. La società che produceva cassonetti era stata completamente “svuotata” e acquisita dal Comune, ma mettendo anche mano ai milioni di euro di debiti che si sono accumulati negli anni.

La notizia, già annunciata, è che dell’Omb International resterà solo un ricordo. Ieri l’assemblea comunale ha approvato l’incorporazione per fusione in Brescia Mobilità. E intanto la sede di via Agostino Chiappa è pronta a rianimarsi. Sarà proprio qui il paddock della Mille Miglia per la 39° edizione della rievocazione della corsa per auto storiche in programma dal 16 al 19 giugno. L’allestimento è curato da Edoardo Monti e all’interno sarà presente una particolare installazione di Andrea Bocca e Federico Cantale. La sede si trova accanto alla stazione della metropolitana di Sant’Eufemia ed è stata indicata al posto della tradizionale cornice del Brixia Forum che sta ospitando la campagna di vaccinazione.