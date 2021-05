Casa Industria Onlus, Roberto Mutti nominato revisore legale

(red.) Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato Roberto Mutti in qualità di revisore legale della Fondazione Casa di Industria Onlus. “Si tratta di un professionista che potrà dare un valido contributo alla realtà nella quale andrà a operare”, fanno sapere da Palazzo Loggia.

Roberto Mutti è nato a Brescia e si è laureato in Economia e Commercio all’università degli Studi di Brescia nel 1986. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Brescia dal 1990 ed esercita la professione con un proprio studio in Brescia. È iscritto al registro dei revisori contabili di Brescia e all’albo dei periti del tribunale di Brescia. Dal 1988 è membro di collegi sindacali di società per azioni, Srl e cooperative private. Ha svolto incarichi di consulente tecnico d’ufficio in contenzioso civile e consulente tecnico di parte. È stato liquidatore in società di capitali commerciali private e società consortili e cooperative.