San Filippo spa, Raffaella Cassano nel consiglio di amministrazione

(red.) Il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha nominato Raffaella Cassano nel Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo “San Filippo” Spa, in sostituzione di un membro dimissionario. Si tratta di una professionista che potrà dare un valido contributo alla realtà nella quale andrà a operare.

Raffaella Cassano, nata a Monza nel 1977, si è laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Brescia nel 2001 e ha conseguito il dottorato di ricerca in “Economia delle Istituzioni e dei Sistemi Aziendali” all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2006. Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2016/2017 ha svolto incarichi per attività didattiche relative all’area economico-aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. Dall’anno accademico 2017/18 ad oggi è titolare dell’insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi” del corso di Laurea triennale in “Economia e gestione aziendale” dell’Università degli Studi di Brescia.

Dal 2019 è abilitata al ruolo di professore associato nel settore concorsuale universitario “Economia aziendale” e, dallo stesso anno, è ricercatore universitario, responsabile scientifico del progetto “Corporate governance and corporate strategy” all’Università degli Studi di Brescia. Ha ricoperto inoltre, dal 2014 ad oggi, diversi incarichi presso imprese, enti e istituzioni.