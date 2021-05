Brescia, tassa rifiuti scontata per circa 4 mila attività

(red.) Il consiglio comunale di Brescia ha approvato (con l’astensione delle minoranze, che chiedevano un intervento più coraggioso e più consistente) una delibera che prevede una Tari 2021 più leggera per i commercianti colpiti dalla pandemia.

E’ previsto un taglio della tassa sui rifiuti per quasi 4.000 attività tra alberghi, pensioni, affittacamere, negozi di abbigliamento, calzature ed accessori, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, fast-food, gastronomie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, discoteche, night club, sale da gioco. Lo sconto è del 50% sulla quota variabile, che equivale più o meno a una riduzione effettiva del 30% della bolletta.

Il valore dell’intervento è di 857.000 euro, finanziato con il Fondo anti Covid e viene concesso più tempo per pagare con una maggiore flessibilità.

Ecco il testo integrale della delibera da leggere o scaricare.