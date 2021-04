Brescia, il comune riapre gli uffici di zona (su appuntamento)

(red.) Gli uffici di zona del comune di Brescia saranno aperti in presenza da lunedì 3 maggio 2021. L’accesso agli uffici sarà consentito solo su appuntamento previa prenotazione telefonica o via e-mail, in attesa del ripristino del servizio delle prenotazioni on line.

Ufficio Di Zona Nord – 030/3384560 – e-mail: ufficiodizonanord@comune.brescia.it, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.15.

Ufficio Di Zona Ovest – 030/318007 – e-mail: ufficiodizonaovest@comune.brescia.it, da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45.

Ufficio Di Zona Sud – 030/2977583-4-5 – e-mail: ufficiodizonasud@comune.brescia.it, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14 alle 16 e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Ufficio Di Zona Est – 030/2977059 – e-mail: ufficiodizonaest@comune.brescia.it, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45; venerdì dalle 9.30 alle 12.15.

Ufficio Di Zona Centro – 030/2977355 – e-mail: ufficiodizonacentro@comune.brescia.it, da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45.

Settore Partecipazione: 030/2978272-4-6- e-mail: partecipazione@comune.brescia.it, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45 e venerdì dalle 9.30 alle 12.15.