Gastaldi (Lega): “L’aumento del plateatico dev’essere possibile per tutti”.

(red.) “Il Comune concede la possibilità di aumentare il plateatico per il 50% fino al 30 giugno”, scrive in una nota Melania Gastaldi, consigliere comunale della Lega a Brescia. “Bene, ma per chi un plateatico non ce l’ha o per chi si trova in una zona trafficata dove non è attualmente possibile allargarsi? “.

“L’amministrazione comunale deve dare una risposta veloce a tutti i locali della città senza creare differenze tra un esercizio e un altro, trovando soluzioni condivise con le associazioni di categoria e pedonalizzando, se necessario, anche a fasce orarie, tutte le strade o i vicoli possibili””, continua Gastaldi. “È assurdo che si agevolino solo quei locali che di fatto sorgono in spazi già a loro più favorevoli”.

“Tutti gli esercenti”, conclude Gastaldi, “devono essere uguali agli occhi dell’amministrazione comunale, che sulle riaperture, deve trovare presto una soluzione per permettere a tutti i bar e ristoranti di fruire della misura emanata dal Comune e non solo per i 381 che lo scorso anno ne hanno fatto richiesta. Ricordiamo che i locali cittadini sono oltre 1500”.