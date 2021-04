Brescia Mobilità, ecco il bando per il nuovo consiglio

(red.) Il sindaco di Brescia ha reso pubblico il bando per la presentazione di candidature per la nomina di membri del consiglio di amministrazione della società Brescia Mobilità spa. Qui è possibile leggerlo o scaricarlo.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire direttamente al portale dei Servizi del Comune di Brescia, raggiungibile a questo link attraverso il sistema online entro le 12 del 27.05.2021.

L’accesso al sistema può essere effettuato esclusivamente attraverso l’identificazione con Spid, Carta Nazionale Servizi o con credenziali del Comune di Brescia rilasciate in data antecedente al 28.02.2021 e utilizzabili sino alla data del 30.09.2021.