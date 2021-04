Corsi di lingue e informatica del comune di Brescia, c’è tempo fino al 22 aprile

(red.) Il comune di Brescia informa che sono stati prorogati fino a giovedì 22 aprile i termini per l’iscrizione ai corsi online di lingue straniere e informatica promossi dal Settore Partecipazione. Le iscrizioni potranno essere effettuate solo telefonicamente o per posta elettronica inviando la richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio di zona Nord – tel 030/3384560 – fax 030/3388000 mail: ufficiodizonanord@comune.brescia.it;

Ufficio di zona Ovest – tel 030/318007 – fax 030/2411477 mail: ufficiodizonaovest@comune.brescia.it;

Ufficio di zona sud – tel 030/2977583-4-5 – fax 030/2977867 mail: ufficiodizonasud@comune.brescia.it;

Ufficio di zona est – tel 030/2977059 – fax 030/2977056 mail: ufficiodizonaest@comune.brescia.it;

Ufficio di zona centro – tel 030/2977355 – fax 030/2977306 mail: ufficiodizonaecentro@comune.brescia.it;

Casa delle Associazioni – tel 030/2309280 – fax:030/2309273 mail: casass@comune.brescia.it dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45. Il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.15.

Le informazioni sui corsi in programma sono reperibili a questo indirizzo web del comune.