Attacco hacker a palazzo Loggia, riscatto si alza a 3 milioni di euro

(red.) 3 milioni di euro in bitcoin è la richiesta di riscatto che gli hacker sembra abbiano presentato al Comune di Brescia per poter rientrare in possesso dei propri dispositivi informatici e computer dopo l’attacco informatico sferrato alla fine di marzo. Riscatto che però la Loggia non intende dare. Al momento i tecnici sono ancora al lavoro e hanno già ripristinato una serie di servizi, mentre entro la prossima settimana la maggior parte del sistema dovrebbe essere funzionante.

In ogni caso dallo stesso Comune fanno anche sapere che sul darkweb non sono stati pubblicati dati sensibili e quindi non ci sarebbero state violazioni in questo senso. E proprio per i problemi informatici connessi all’attacco hacker, il Comune ha informato i genitori dei bambini intenzionati a iscriversi al prossimo anno degli asili nido comunali e convenzionati. Le iscrizioni si riapriranno lunedì 19 e fino a venerdì 23 aprile direttamente all’ufficio Servizi per l’infanzia in piazza Repubblica 1 ma solo dopo appuntamento allo 030.2977460.

Si potrà completare la procedura con una mail a iscrizioni.infanzia@comune. brescia.it chiamando prima i numeri 030.2977310-482-645 per ricevere il modulo da compilare e reinviare. Questo vale anche per quanti si erano iscritti nel periodo dal 29 al 31 marzo, quello dell’attacco hacker.