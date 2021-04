Hub vaccinale in via Caprera, “ora vogliamo i post di scuse di Laura Castelletti”

(red.) Questa mattina sono iniziate le vaccinazioni al centro fiera di Brescia. “Una struttura adeguata alle esigenze della nostra città e della provincia. A pieno regime si potranno inoculare oltre 10.000 dosi al giorno. Un risultato frutto del lavoro congiunto tra Regione Lombardia, prefettura, Asst Spedali civili di Brescia e Aci. Attendiamo ora i post di scuse del vicesindaco Castelletti che per settimane ha fatto intendere che questo centro non avrebbe mai visto la luce. Se avessimo seguito le indicazioni del Comune di Brescia saremmo ancora alla fase dei lavori di allestimento nel capannone dismesso della ex Omb”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali della Lega di Brescia.