Vaccino anti-Covid, hub al Brixia Forum. Del Bono e Albini: “Si va troppo lenti”

(red.) “Non è realistico pensare che dal 12 aprile possa già partire la campagna di vaccinazione anti-Covid a spron battuto al Brixia Forum, ma qui serve accelerare”. Sono le parole espresse ieri, giovedì 1 aprile, anche dalla consigliera comunale di Brescia e delegata alla Salute Donatella Albini dopo la firma sulla convenzione, sempre ieri, tra la Camera di Commercio e l’Asst degli Spedali Civili per allestire il nuovo hub vaccinale in fiera. E un’altra critica è arrivata anche dal sindaco Emilio Del Bono.

“Non è quanto aveva promesso Guido Bertolaso nella sua visita a Brescia e molto meno di quanto avremmo bisogno per affrontare la pandemia in un territorio come il nostro più colpito rispetto agli altri”. Il primo cittadino sottolinea com amarezza il fatto che l’hub dovrebbe essere rivolto a 400 mila persone, ma che dal 12 aprile partirà solo con dodici linee. Solo entro la fine del mese si arriverà a 48. E il sindaco ha anche aggiunto che “sono serviti tre mesi per scegliere il sito, stiamo rallentando” riferendosi a quello che sarà il secondo hub per capacità in Lombardia dopo quello di Milano.

E la sensazione è che si possa arrivare a regime solo da metà maggio. “Ci sono 700 persone ricoverate nelle nostre tre strutture e 80 in terapia intensiva – ha aggiunto Albini – bisogna vaccinare il più presto possibile gli over 70 e i fragili”. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione per gli over 80 in città, sono 13.892 quelli che hanno aderito su 17.500 e di cui al 31 marzo sono 11.238 quelli che hanno ricevuto almeno la prima dose e quasi 4 mila anche la seconda.