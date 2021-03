Brescia-Bergamo 2023, a Brescia percorsi dalla città verso la provincia

(red.) In provincia di Brescia, oltre ovviamente a quella di Bergamo, si sta lavorando alla raccolta delle proposte da mettere in campo per il 2023 quando saranno Capitale italiana della cultura. L’obiettivo è arrivare al palinsesto da presentare entro il 31 gennaio del 2022 al Ministero dei Beni culturali, ma nel frattempo è emerso che in vista dell’anno da Capitale, non sarà solo Brescia città, ma tutto il territorio provinciale ad essere coinvolto.

Per questo motivo il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il presidente della Provincia Samuele Alghisi hanno firmato un accordo con cui coinvolgere l’intero territorio bresciano. Su questo fronte il Broletto metterà a disposizione i propri tecnici, oltre alla Fondazione Brescia Eventi che riceverà uno stanziamento di 180 mila euro in tre anni. La volontà è di proporre dei percorsi tematici che dalla città si possano allungare verso la provincia.

Quindi, i siti Unesco all’ombra della Loggia, fino alla Valle dei Segni in Valcamonica, dove l’arte è presente anche con i capolavori del Romanino, oltre alle tracce romane sul Garda, l’archeologia industriale, i vigneti e la gastronomia della Franciacorta. A Brescia città, in vista del 2023, si sta lavorando anche alla realizzazione del Museo del Risorgimento con l’ascensore verso il Castello e il Musil, oltre ad altri interventi di valorizzazione.