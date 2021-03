Brescia che cambia, parcheggio a Mompiano e A2a in via Sostegno

(red.) Altri tasselli di un mosaico di Brescia città che cambia a livello urbanistico. Nella giornata di ieri, martedì 16 marzo, si è svolta una seduta della commissione Urbanistica di palazzo Loggia nel corso della quale l’assessore Michela Tiboni ha presentato un intervento che sarà condotto a Mompiano. In pratica, lo spazio presente tra lo stadio Rigamonti e il cimitero del quartiere diventerà in modo definitivo un parcheggio che sarà utile per i tifosi in occasione degli appuntamenti sportivi del calcio, ma anche della vicina piscina.

E un’area in cui organizzare eventualmente dei piccoli eventi fieristici. Questo vuol dire che l’isola ecologica, in realtà non più usata da tempo, sarà rimossa e per questo motivo Aprica sta individuando delle nuove soluzioni. Un intervento che, però, non piace alle minoranze considerando che così, di fatto, lo stadio rimarrà sul posto. In ogni caso il tema sarà affrontato in Consiglio comunale il 29 marzo per il via libera finale. Nell’ottica dell’urbanistica, si è parlato anche delle piste ciclopedonali che saranno realizzate o riqualificate e collegando i quartieri ai parchi delle Colline, del Mella e delle Cave.

Ancora dal punto di vista del territorio, secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, in via Sostegno, alle spalle della stazione ferroviaria, potrebbe trovare posto la nuova sede di A2a. Si tratterebbe di uno spazio di rappresentanza aggiuntivo alla sede centrale di via Lamarmora e con un investimento di 100 milioni di euro per realizzare anche spazi dedicati a un auditorium e startup. Su questo fronte si attendono notizie anche dal Cda del gruppo convocato per domani, giovedì 18 marzo.