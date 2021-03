Case del Sole, via Milano e Metastasio: così cambia Brescia città

(red.) Si aggiungono nuovi tasselli al mosaico urbanistico di Brescia guardando al quartiere di Porta Milano, ma anche alle Case del Sole e via Metastasio. Per quanto riguarda le Case del Sole, come ha spiegato l’assessore comunale Michela Tiboni, ci sarà spazio per una nuova biblioteca e per i servizi. Si tratta di un edificio multifunzionale che sarà dotato anche di videosorveglianza, mentre la struttura sarà gestita dalla cooperativa “La Rete” e il resto dal Comune. L’opera dovrebbe essere pronta a giugno.

A questo si aggiunge il fatto che tra la biblioteca e le Case del Sole nel 2022 arriverà un parco, ancora da definire visto che è nella zona del Sin Caffaro. Continua anche l’opera di riqualificazione di via Milano cercando di ambire a 15 milioni di euro di un bando nazionale e per puntare anche sulla viabilità di via Metastasio.

Si parla anche di interventi di completamento della viabilità verso l’ex Ideal Clima ed ex Ideal Standard e verso la nuova stazione ferroviaria Borgo San Giovanni. In più, tra l’area delle Case del Sole e il teatro Borsoni in costruzione arriveranno anche nuovi posti auto. Per quanto riguarda via Metastasio, dotandosi anche di piste ciclabili, dovrebbe aiutare ad alleggerire il traffico su via Milano.