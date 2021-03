Brescia, comune contro Soprintendenza: udienza al Tar il 12 maggio

(red.) Il Tar ha fissato al 12 maggio 2021 l’udienza di merito sul ricorso presentato dal Comune di Brescia riguardo al provvedimento della Soprintendenza sulla struttura di copertura del cortile interno della Pinacoteca Tosio-Martinengo.

Per quella data, quindi, il Tar pronuncerà sentenza sul ricorso dell’amministrazione comunale. Il Tar, nell’udienza cautelare che si è tenuta il 10 marzo 2021, ha preso atto che Comune e Soprintendenza “non sono riusciti a trovare un’intesa sul profilo essenziale dell’altezza dei punti d’appoggio e della sommità per la struttura di copertura, né sembrano poterlo ragionevolmente trovare in un prossimo futuro (…). E’ ormai da ritenere che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente solo con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ex art. 55, X comma, c.p.a., all’udienza indicata nel dispositivo”.